7% de remise sur des MacBook Pro M3 chez LDLC !

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Pile le jour de la sortie des nouveaux MacBook Pro avec puce M3, LDLC a dégainé le code promo "JECRAQUE" qui permet d'obtenir un rabais de 7% sur toutes les configurations disponibles (dont vous pouvez consulter la liste sur cette page ), dans la limite de 250 € de remise. Les tarifs démarrent ainsi à 1 859,07 € au lieu de 1 999 €. À l'heure où nous rédigeons ces lignes, il y a des modèles 14 pouces avec puce M3 et 512 Go ou 1 To de stockage, et un généreux modèle 16 pouces avec puce M3 Pro, 36 Go de RAM et 512 Go de stockage.Autre avantage de cette offre, qui fonctionne également sur les iMac M3 , LDLC garantit les Macs trois ans au lieu de deux chez Apple . Le code promo "JECRAQUE" sera valable jusqu'à ce mercredi 8 novembre inclus.