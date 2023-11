Le MacBook Pro 16'' M1 Pro avec 1 To à 2 171,69 €

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 8 novembre 2023 à 8:28 :

C'est terminé !

Si vous êtes à la recherche d'un MacBook Pro 16 pouces avec 1 To de stockage mais n'avez pas les moyens pour le tout dernier modèle qui coûte 3 229 € chez Apple (et qui n'est pas concerné par la remise de 7% de LDLC car il ne s'agit pas d'un modèle standard), vous pouvez vous rabattre sur une belle offre sur le modèle M1 Pro qui est actuellement affiché à 2 171,69 € chez Amazon dans le coloris gris sidéral.C'est une bonne centaine d'euros de moins que le modèle reconditionné par Apple qui est à 2 289 € sur le Refurb Store lorsqu'il daigne être disponible (ce qui n'a plus été le cas depuis le 19 septembre, et pas depuis la récente baisse des prix ). Attention, seulement 13 exemplaires sont disponibles et on ne sait pas combien de temps cette offre sera valable.