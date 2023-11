Une Apple Watch Ultra de 1ère génération à 699 €

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

La nouvelle Apple Watch Ultra avec puce S9, la fonctionnalité toucher deux fois et son écran plus lumineux coûte 899 € chez Apple . L'ancien modèle est régulièrement proposé à 789 € chez les revendeurs mais CDiscount va aujourd'hui plus loin sur un modèle avec bracelet Boucle Trail jaune/beige S/M à 699 € Attention, CDiscount ne précise pas la durée de son offre et on ne sait pas combien d'exemplaires sont disponibles.