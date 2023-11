L'iPhone 12 à partir de 569 €

L'iPhone 12 est de retour à la vente suite à la mise à jour d'iOS lui permettant de retrouver un DAS réglementaire, et on le trouve avec de bonnes remises à la Fnac et chez Darty : vous pouvez obtenir le modèle de 64 Go à 569 €, celui de 128 Go à 639 € et celui de 256 Go à 769 €. C'est à chaque fois quarante euros de plus que l'iPhone SE équivalent. La durée de cette offre n'est pas précisée, mais le label "Black Friday" laisse supposer que ces tarifs resteront en place tout le mois.Par rapport à l'iPhone SE, l'iPhone 12 dispose d'une puce A14 moins performante que la puce A15 mais il intègre un appareil photo beaucoup plus qualitatif ainsi qu'un ultra grand-angle et une meilleure caméra frontale, un écran OLED bien plus grand (6,1" au lieu de 4,7") et bien plus qualitatif, Face ID ou encore la compatibilité avec MagSafe.