Un iPhone 14 à 692,51 € au lieu de 868 € (-20%)

L'iPhone 14 de 128 Go coûte normalement 869 € sur l'Apple Store et on le retrouve régulièrement à 799 € chez les revendeurs officiels . Aujourd'hui, il est possible d'obtenir une remise beaucoup plus importante en passant par Amazon Italie chez qui vous pouvez l'obtenir à 692,51 € , soit 20% de remise immédiate !Vous pouvez commander sur Amazon Italie avec votre compte français habituel : en dehors de l'interface en italien, rien ne change. Seule subtilité, le prix affiché de 699 € est ajusté au niveau du panier pour retrancher deux points de TVA et ajouter des frais de port, d'où le tarif final de 692,51 €. Attention, la durée de validité de cette offre n'est pas précisée.