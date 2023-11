Un iPhone 12 de 256 Go à 659 €

Si vous avez besoin d'une capacité de stockage généreuse à petit prix, CDiscount vient de lancer une belle offre sur l'iPhone 12 de 256 Go bleu qui est proposé à 659 € . C'est 70 € de moins que l'iPhone SE de même capacité ! Attention, il y a quatre semaines de délai. Si vous n'avez pas besoin d'autant de stockage, vous pouvez retrouver l'iPhone 12 dès 569 € à la Fnac et chez Darty Par rapport à l'iPhone SE, l'iPhone 12 dispose d'une puce A14 moins performante que la puce A15 mais il intègre un appareil photo beaucoup plus qualitatif ainsi qu'un ultra grand-angle et une meilleure caméra frontale, un écran OLED bien plus grand (6,1" au lieu de 4,7") et bien plus qualitatif, Face ID ou encore la compatibilité avec MagSafe.