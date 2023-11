L'iPhone 15 de 128 Go à 889,25 € au lieu de 969 €

L'iPhone 15 est vendu à partir de 969 € sur l'Apple Store et il n'y a toujours pas la moindre promo chez les revendeurs officiels français . Mais à portée de livraison, il y a une offre intéressante chez Amazon Italie qui vous permet d'obtenir le modèle de 128 Go à 889,25 € dans trois coloris (bleu, rose et vert), les autres étant vendus trente euros plus cher. La durée de cette offre n'est pas précisée.Vous pouvez commander sur Amazon Italie avec votre compte Amazon français : l'interface est identique et on s'y retrouve facilement. Il y a simplement une modification tarifaire au niveau du panier lorsque la livraison vers la France est sélectionnée : deux points de TVA sont retirés et des frais de port sont ajoutés, ce qui explique la différence entre le tarif initial de 899 € et la facture finale de 889,25 €.