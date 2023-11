Le pack de quatre AirTags à 94,38 € au lieu de 129 €

Le pack de quatre AirTags coûte normalement 129 € chez Apple et il est régulièrement en promotion chez les revendeurs officiels français : le meilleur tarif actuel est de 108 € (-16%). Aujourd'hui, il est possible d'aller plus loin avec une offre à 94,38 € chez Amazon Allemagne , soit 27% d'économies. Chaque AirTag revient ainsi à 23,59 €.Le tarif affiché est de 89 €, auquel il faut ajouter un point de TVA et les frais de port, d'où le tarif final de 94,38 €. Vous pouvez commander sur Amazon Allemagne avec votre compte Amazon français habituel : l'interface est identique et vous pouvez la configurer en anglais si besoin. Attention, la durée de validité de cette offre n'est pas précisée.Si vous n'avez besoin que d'un seul AirTag, il y a une petite offre à 34 € chez Amazon France au lieu de 39 € chez Apple