Le MacBook Air M2 avec 16 Go au prix de 8 Go

C'est un modèle qui est très rarement en promotion : le MacBook Air 13,6" avec puce M2, 16 Go de RAM (au lieu de 8 Go en standard) et 256 Go de stockage est actuellement affiché à 1 299 € chez Boulanger au lieu de 1 529 € chez Apple , soit 15% de remise immédiate. Boulanger offre en fait l'option 16 Go de RAM, à 230 € chez Apple. Seul le coloris minuit est disponible à ce tarif promotionnel.Les modèles avec 8 Go de RAM sont également en promotion mais avec un pourcentage de remise moins attractif : les tarifs débutent à 1 209 € chez Amazon (-7%). Vous pouvez retrouver tous es modèles standard sur notre comparateur de prix