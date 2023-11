Des bons d'achat à récupérer sur les MacBook Pro et iMac M3

C'est la toute première opération promotionnelle concernant les récents MacBook Pro et iMac avec puces de génération M3. À la Fnac, le code "BLACKF" vous permet d'obtenir 10 € de bons d'achat par tranches de 100 € dépensés. C'est loin d'être négligeable : vous pouvez ainsi récupérer un minimum de 190 € sur un MacBook Pro 14,2" et de 290 € sur un MacBook Pro 16,2" , ou de 150 € sur un iMac M3 . Pratique avant les achats de Noël !Cette opération promotionnelle sera valable jusqu'à ce dimanche 19 novembre à 6h59. Si vous souhaitez en profitez mais n'êtes pas adhérent, il vous suffit d'ajouter la carte Fnac+ en promo à 4,99 € au même panier que le Mac pour pouvoir utiliser le code "BLACKF" dans la foulée. Notez qu'Apple a déjà dévoilé ses offres pour le Black Friday 2023 et que les récents Macs avec puces M3 sont exclus de l'opération promotionnelle.