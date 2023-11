Black Friday : l'Apple Pencil 2 à 96 € au lieu de 149 € (-29%)

C'est la première fois que l'Apple Pencil 2 passe sous la barre des 100 € : il est actuellement proposé à 96 € chez Amazon dans le cadre de ses offres du Black Friday, soit 29% de remise par rapport au tarif officiel de 149 € chez Apple . Vous pouvez également obtenir l'Apple Pencil de première génération à 90 € au lieu de 119 € chez Apple (-24%). Attention, la durée de validité de cette offre n'est pas précisée.L'Apple Pencil de seconde génération est compatible avec tous les iPad Pro 11", les iPad Pro 12,9" de 3ème génération et ultérieurs, les iPad Air 4 et 5 ainsi que l'iPad mini 6. L'Apple Pencil de première génération est compatible avec l'iPad mini 5, les iPad 6 à 10, l'iPad Air 3, les iPad Pro 9,7 et 10,5 pouces ainsi que les iPad Pro 12,9 pouces de première et seconde génération.