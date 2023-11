L'iPad 9 dès 339,99 € au lieu de 439 € (-23%)

La Fnac vient de lancer une belle offre sur l'iPad d'entrée de gamme, l'iPad 9 avec 64 Go de stockage : il est proposé à 339,99 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 439 € chez Apple , soit 23% de remise immédiate. On ne sait pas combien de temps cette offre sera disponible.Autre offre intéressante sur cet iPad 9, un modèle cellulaire avec 256 Go de stockage est affiché à 579 € chez Boulanger au lieu de 809 € chez Apple dans le coloris gris sidéral, soit 28% de remise.