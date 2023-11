10% de remise sur les Mac mini M2

À l'approche du Black Friday, trois revendeurs ont mis en place une remise immédiate de 10% sur les trois configurations du Mac mini de génération M2. Vous pouvez ainsi vous offrir le modèle d'entrée de gamme avec 256 Go de stockage à 629 € ( Amazon Boulanger ) au lieu de 699 €, le modèle avec 512 Go de stockage à 839 € ( Amazon Boulanger ) au lieu de 929 €, et enfin le modèle avec puce M2 Pro, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage à 1 389 € ( Amazon Boulanger ) au lieu de 1 549 €.Il est parfois possible d'obtenir un meilleur rabais avec 15% de réduction sur les versions reconditionnées du Mac mini sur le Refurb Store , mais il est rare que les stocks soient au rendez-vous. Pour cette remise de 10%, aucun des trois revendeurs n'indique la durée de son offre.Notez que les périphériques d'Apple sont en promo pour accompagner le Mac mini : vous pouvez notamment obtenir la souris Magic Mouse à 65 € au lieu de 85 € (-20%) et le clavier Magic Keyboard avec pavé numérique à 96 € au lieu de 135 € (-19%).