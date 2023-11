Black Friday : l'iPhone 13 dès 649 €, l'iPhone 14 de 256 Go à 870 €

À la recherche d'un bon prix sur l'iPhone 13 ou l'iPhone 14 ? Des revendeurs officiels ont mis en place de bonnes offres dans le cadre du Black Friday. Vous pouvez vous offrir l'iPhone 13 de 128 Go dès 649 € chez Amazon ( minuit rose ) et Boulanger ( lumière stellaire minuit ) au lieu de 749 € chez Apple , soit 13% d'économies.Si vous souhaitez monter en gamme, il y a l'iPhone 14 de 256 Go à 870 € ( lumière stellaire ) ou 889 € ( rouge ) au lieu de 999 € chez Apple, soit 12% ou 11% de rabais selon le coloris choisi. Le plus grand modèle, l'iPhone 14 Plus, est également en promo dans sa version 256 Go à 979 € ( rouge ) ou 985 € ( lumière stellaire ) au lieu de 1 099 € (-11% ou -10%).

L'iPhone 14 coloris Lumière stellaire

De multiples autres modèles d'iPhone sont en promotion chez les différents revendeurs : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix . Attention, la durée de ces offres n'est pas précisée.