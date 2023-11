Un iPhone 14 Pro Max à 999 €

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 14:53 :

Les stocks sont déjà écoulés !

L'iPhone 14 Pro Max de 128 Go tombe à un tarif jamais vu de 999 € à la Fnac et chez Darty dans le cadre d'une vente flash qui sera valable uniquement ce jeudi 23 novembre. Seul le modèle doré est disponible dans le cadre de cette offre.À titre de comparaison, l'iPhone 15 Pro Max qui a succédé à ce modèle en septembre est vendu à partir de 1 479 € avec un stockage deux fois plus important, le châssis en titane, le téléobjectif 5x au lieu de 3x, la puce A17 Pro et le Wi‑Fi 6E, le port USB-C et le bouton d'action.