Black Friday : les AirPods Pro USB-C à 249 € (-30 €) avec 20 € reversés

Il y a un bon coup à jouer sur les AirPods Pro dans le cadre du Black Friday à la Fnac : les écouteurs sans fil haut de gamme d'Apple sont proposés à 249 € au lieu de 279 € chez Apple et le code "BLACKF10" vous permet de récupérer un bon d'achat de 20 € en bonus. Il y a une remise immédiate plus importante chez Amazon avec un tarif de 239 € , mais sans bon d'achat reversés.Cette opération promotionnelle sera seulement valable jusqu'à 10h du matin ce vendredi 24 novembre. Pour en profiter, il vous faut être adhérent : si vous ne l'êtes pas déjà, il vous suffit d'ajouter la carte Fnac+ en promo à 4,99 € au même panier que les AirPods — dans ce cas, il n'y a en revanche plus que cinq euros de différence avec l'offre d'Amazon.