Un MacBook Pro 14'' M2 Pro avec 1 To de SSD à 2 229 € + bons d'achat

Si vous recherchez un petit modèle de MacBook Pro généreux en stockage, l'offre que vient de lancer la Fnac devrait vous intéresser : le MacBook Pro 14,2" avec puce M2 Pro, 16 Go de RAM ( très utile ) et 1 To de stockage est proposé à 2 229 € dans le coloris gris sidéral et le code promo "BLACKF10" vous permet de récupérer un bon d'achat de 220 € à dépenser plus tard.Le MacBook Pro 14,2" avec puce M3, configuré en option avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage, coûte 2 459 € chez Apple alors que la puce M3 affiche une puissance brute inférieure à la puce M2 Pro (la puce M3 conservant tout de même certains avantages, notamment dans ses technologies de GPU). Pour l'équivalent avec puce M3 Pro, il faut compter 2 729 € !Attention, les stocks de cette offre de la Fnac sont limités et le code "BLACKF10" expirera dès ce vendredi 24 novembre à 10 heures. Pour profiter de cette offre, vous devez être adhérent Fnac : si vous ne l'êtes pas, il vous suffit d'ajouter la carte Fnac+ à 4,99 € au même panier que le Mac pour pouvoir utiliser le code dans la foulée.