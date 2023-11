Black Friday : l'iPhone 14 à 692,51 € (-20%)

Mise à jour 13:10 :

Les trois coloris initiaux ne sont plus en stock, mais il y a désormais le coloris Minuit au même tarif.

L'iPhone 14 est vendu à partir de 869 € sur l'Apple Store pour une capacité de base de 128 Go. En ce week-end de Black Friday, il est possible de l'obtenir à partir de 799 € chez Amazon en France mais cela ne représente que 8% de remise. Sachez qu'il est possible de profiter d'un rabais beaucoup plus important en passant par Amazon Italie qui permet d'obtenir trois modèles à 692,51 € ( lumière stellaire violet ), soit cette fois 20% d'économies ! Attention, il peut y avoir jusqu'à deux semaines d'attente pour les coloris lumière stellaire et bleu.Il est possible de commander sur Amazon Italie avec son compte Amazon français habituel et de choisir une expédition vers la France. Dans ce cas, le tarif est légèrement ajusté pour retrancher deux points de TVA et ajouter des frais de port : c'est ainsi qu'on passe du tarif initial de 699 € à la somme finale de 692,51 €. Notez qu'il faut composer avec une interface en italien, mais elle est strictement identique à celle d'Amazon France — pas besoin d'une grande maîtrise pour s'y retrouver. Attention, la durée de validité de cette offre n'est pas précisée.