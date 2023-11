Black Friday : 30 € de remise sur l'Apple Watch Series 9

Il y aura finalement bien une petite offre chez les revendeurs sur l'Apple Watch Series 9 : Amazon et Boulanger proposent tous les deux une remise de 30 € sur l'intégralité des modèles à leurs catalogues depuis ce matin. Vous pouvez ainsi vous offrir l'Apple Watch Series 9 de 41 mm à 419 € au lieu de 449 € chez Apple , et la grande version de 45 mm à 449 € au lieu de 479 € chez Apple. La durée de cette offre n'est pas précisée.N'oubliez pas qu'Apple propose également une offre sur l'Apple Watch Series 9 dans le cadre de son Black Friday qui sera valable jusqu'à lundi sur l'Apple Store : il n'y a pas de remise immédiate mais vous pouvez récupérer une carte cadeau d'une valeur de 50 €. C'est pour une dépense ultérieure, mais c'est supérieur aux 30 € de remise d'Amazon et Boulanger.