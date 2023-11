Une centaine d'euros de remise sur l'iPhone 15 Pro chez Amazon Italie

Mise à jour 13:31 :

De la même manière, vous pouvez obtenir l'iPhone 15 de 128 Go à 859,74 € (bleu, rose) au lieu de 969 € (-11%), ainsi que l'iPhone 15 Plus de 128 Go à 1 036,89 € (bleu, jaune, noir, vert) au lieu de 1 119 € (-7%).

Il n'y a pas la moindre offre sur l'iPhone 15 Pro chez les différents revendeurs officiels français dans le cadre de ce Black Friday 2023, et les offres d'Apple se limitent à l'iPhone 14. On peut néanmoins trouver un petit coup de pouce sur l'iPhone 15 Pro en se rendant sur Amazon Italie, qui permet de se faire livrer en France, avec le modèle de 128 Go qui peut être obtenu à 1 135,17 € ( noir bleu ) au lieu de 1 229 € (-8%) et le modèle de 256 Go à 1 263,03 € ( noir bleu ) au lieu de 1 359 € (-7%). Les autres capacités et le coloris Titane naturel ne sont pas concernés.Si vous aviez prévu de profiter du Black Friday pour vous équiper d'un iPhone 15 Pro de 128 ou 256 Go, c'est toujours ça de pris. Vous pouvez commander sur Amazon Italie avec votre Amazon français habituel. En sélectionnant la livraison vers la France, le tarif est légèrement ajusté pour retrancher deux points de TVA et ajouter les frais de port : c'est ainsi que le tarif passe de 1 149 € à 1 135,17 € pour le modèle de 128 Go et de 1 279 € à 1 263,03 € pour le modèle de 256 Go. Attention, la durée de validité de cette offre n'est pas précisée.