Black Friday : le MacBook Air M1 dès 939 €, M2 dès 1 139 €

Si vous aviez prévu de profiter du Black Friday pour vous équiper d'un MacBook Air, voilà qui tombe bien, il y a des remises sur tous les modèles avec des rabais particulièrement importants sur le modèle d'entrée de gamme, le MacBook Air avec puce M1 et 256 Go de stockage. Il est en effet proposé dès 939 € chez Amazon ( argent or ), chez Darty ( argent or ) et à la Fnac ( argent or ) au lieu de 1 199 € chez Apple : c'est une remise immédiate de 22% !

Le MacBook Air M1 et les MacBook Air M2 (13 et 15 pouces)

Du côté des modèles M2, les remises sont moins importantes mais valent tout de même le coup. Le MacBook Air 13,6" avec 256 Go de stockage est à 1 139 € ou 1 149 € chez Amazon ( argent minuit ), chez Darty ( argent minuit ) et à la Fnac ( argent gris sidéral ), soit 12% d'économies par rapport au tarif officiel de 1 299 € chez Apple, et le modèle avec 512 Go de stockage est à 1 499 € chez Amazon ( argent minuit ), chez Darty ( argent minuit ) et à la Fnac ( argent minuit ) au lieu de 1 649 €, soit 9% d'économies.Du côté du grand MacBook Air 15,3", le modèle avec 256 Go de stockage est à 1 399 € chez Amazon ( argent gris sidéral ), chez Darty ( argent gris sidéral ), à la Fnac ( argent gris sidéral ) et chez Boulanger ( minuit ) au lieu de 1 599 € chez Apple (-13%), et le modèle avec 512 Go est à 1 629 € chez Amazon ( argent minuit ), chez Darty ( argent minuit ) et à la Fnac ( argent minuit ) au lieu de 1 829 € chez Apple (-11%).On ne sait pas combien de temps ces tarifs promotionnels seront valables. Chez Apple, les offres du Black Friday seront valables de ce vendredi 24 au lundi 27 novembre. Pour l'achat d'un MacBook Air, l'Apple Store en ligne permet d'obtenir une carte cadeau Apple d'un montant de 150 €.