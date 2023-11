Black Friday : 110 € de remise sur l'iPhone 15

Il n'y a pas d'opération promotionnelle concernant l'iPhone 15 chez les revendeurs officiels en France dans le cadre de ce Black Friday 2023, en dehors d'un tout petit rabais de 25 € sur le modèle bleu de 128 Go chez Amazon . Si vous comptiez profiter du Black Friday pour acheter un iPhone 15, sachez qu'il y a des économies nettement plus importantes à réaliser en passant par Amazon Italie , qui permet de se faire livrer en France : vous pouvez obtenir le modèle de 128 Go à 859,74 € ( bleu rose ) au lieu de 969 € (-11%), et il y a également des iPhone 15 Plus de 128 Go à 1 036,89 € ( bleu vert ) au lieu de 1 119 € (-7%).Vous pouvez passer commande sur Amazon Italie avec votre compte Amazon français : tout se déroule comme d'habitude à l'exception de l'interface en italien. Seule subtilité, il y a un ajustement au niveau du panier pour retrancher deux points de TVA et ajouter les frais de livraison vers la France, ce qui explique la petite différence entre le tarif affiché et la facture. Attention, on ne sait pas combien de temps cette offre sera disponible.De la même manière, vous pouvez obtenir l'iPhone 14 de 128 Go à 692,51 € ( minuit ) au lieu de 799 € (-20%), l'iPhone 15 Pro de 128 Go à 1 135,17 € ( noir bleu ) au lieu de 1 229 € (-8%) et le modèle de 256 Go à 1 263,03 € ( noir bleu ) au lieu de 1 359 € (-7%).