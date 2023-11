30 € de remise sur l'Apple Watch SE

Initialement de 20 €, la remise sur l'Apple Watch SE pour le week-end du Black Friday passe désormais à 30 € chez Amazon et à la Fnac : vous pouvez vous offrir le modèle de 40 mm à 249 € ( Amazon Fnac ) au lieu de 279 € chez Apple, et le modèle de 44 mm à 279 € ( Amazon Fnac ) au lieu de 309 €. Les versions cellulaires sont également concernés avec le modèle de 40 mm à 299 € ( Amazon Fnac ) au lieu de 329 € et le modèle de 44 mm à 329 € ( Amazon Fnac ) au lieu de 359 €. À chaque fois, plusieurs options de coloris sont proposées.Dans le cadre des offres du Black Friday, vous pouvez également profiter d'un rabais de 30 € sur l'Apple Watch Series 9 chez Amazon avec le modèle de 41 mm à partir de 419 € au lieu de 449 € et le modèle de 45 mm à partir de 449 € au lieu de 479 €.