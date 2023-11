Le MacBook Pro 14,2'' M3 avec 1 To à 1 999 € (-10%)

Les opérations promotionnelles sur les nouveaux MacBook Pro avec puce M3 commencent à arriver. Après le modèle 14,2" de 512 Go à 1 878 € chez Amazon ( gris sidéral ) au lieu de 1 999 € chez Apple (-6%), c'est au tour du modèle supérieur avec 1 To de stockage d'être en promo à 1 999 € chez Amazon ( gris sidéral ) et Boulanger ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 229 € chez Apple (-10%). Vous pouvez donc obtenir un SSD de 1 To pour le prix du modèle de 512 Go.Pour les modèles avec puces M3 Pro et M3 Max, les seules remises se trouvent chez LDLC avec quelques modèles en promo à -6% grâce au code "BLACKFRIDAY" jusqu'au mardi 28 novembre : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix