L'iPad 9 de 64 Go à 339,99 € (-23%)

C'ets l'une des rares offres du Black Friday a être encore valable : l'iPad d'entrée de gamme avec 64 Go de stockage est toujours proposé à 339,99 € à la Fnac et chez Darty dans le coloris argenté. C'est un modèle qui coûte 439 € chez Apple : la remise immédiate est de 23%, ce qui est une très bonne affaire. Attention, la durée de validité de cette offre n'est pas précisée.Pour le coloris gris sidéral, vous pouvez trouver le même tarif à la Fnac et chez Darty mais sans stock en ligne : vous devez opter pour un retrait en magasin à condition de trouver une boutique qui dispose de ce modèle à proximité de chez vous.Si vous avez besoin de l'Apple Pencil qui va avec, sachez que vous pouvez le trouver à 99 € ( Boulanger Darty ) au lieu de 119 € chez Apple , soit 17% d'économies.