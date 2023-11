Les quatre AirTags à 94,38 € au lieu de 129 €

Le pack de quatre AirTags coûte 129 € chez Apple et il est régulièrement en promo chez les revendeurs officiels français : vous pouvez actuellement l'obtenir à 108 € chez Amazon . Il est aujourd'hui possible d'aller plus loin avec un tarif de 94,38 € chez Amazon Allemagne , soit 27% d'économies. Chaque AirTag revient ainsi à 23,59 €, au lieu de 39 € l'unité chez Apple (ou 34 € chez Amazon ).Le tarif des quatre AirTags chez Amazon Allemagne est de 89 € : une fois la livraison vers la France sélectionnée, un point de TVA et les frais de port sont ajoutés pour arriver au tarif final de 94,38 €. L'interface d'Amazon Allemagne est identique à celle d'Amazon France et la langue peut être configurée en anglais si besoin. Attention, la durée de validité de cette offre n'est pas précisée.