L'Apple Pencil 1 à 94,99 € (-20%), l'Apple Pencil 2 à 99,99 € (-33%)

Les stylets d'Apple bénéficient à nouveau de grosses promos chez Amazon . Le modèle de première génération peut être obtenu à 94,99 € au lieu de 119 € chez Apple (-20%), et l'Apple Pencil 2 est à 99,99 € au lieu de 149 € chez Apple (-33%). C'est le meilleur tarif depuis le Black Friday, durant lequel l'Apple Pencil 2 était passé pour la première fois sous la barre des cent euros à 96 €.L'Apple Pencil de première génération est compatible avec l'iPad mini 5, les iPad 6 à 10, l'iPad Air 3, les iPad Pro 9,7 et 10,5 pouces ainsi que les iPad Pro 12,9 pouces de première et seconde génération. L'Apple Pencil de seconde génération est compatible avec tous les iPad Pro 11", les iPad Pro 12,9" de 3ème génération et ultérieurs, les iPad Air 4 et 5 ainsi que l'iPad mini 6.