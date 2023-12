Le MacBook Air M1 de retour à 939 € (-22%)

Le MacBook Air M1 avec 256 Go de stockage est de retour à son prix plancher chez Amazon où pouvez obtenir les trois coloris à 939 € ( argent or ) ou 940 € ( gris sidéral ) au lieu de 1 199 € chez Apple , soit 22% de remise immédiate.C'est une vingtaine d'euros de moins que du Refurb Store où le MacBook Air M1 est parfois disponible à 959 € ( argent or ), et il s'agit bien ici de versions neuves et non reconditionnées. Comme d'habitude avec Amazon, on ne sait pas combien de temps cette offre sera disponible.