L'Apple TV 4K dès 134,99 € au lieu de 169 € (-21%)

Mise à jour 10:49 :

Amazon s'est aligné sur le modèle de 64 Go à 134,99 €.

Mise à jour 11:40 :

Il n'y a plus de stock en ligne pour le modèle de 128 Go à la Fnac, mais il est toujours possible d'opter pour un retrait en magasin.

Mise à jour 9:34 :

Si vous êtes adhérent et avez d'autres achats à réaliser, vous pouvez en bonus récupérer 30 € en bons d'achat par tranches de 200 € dépensés grâce au code promo "FLOCONS" jusqu'à 23h59 ce vendredi 8 décembre.

C'est le meilleur tarif jamais pratiqué sur l'Apple TV 4K de troisième génération, le dernier modèle en date : la Fnac vous propose une remise immédiate de 21% avec le modèle de 64 Go à 134,99 € au lieu de 169 € chez Apple et le modèle de 128 Go avec port Ethernet à 149,99 € au lieu de 189 €.Les offres promotionnelles sur l'Apple TV sont rares et cette remise est de loin la meilleure depuis la sortie de cette troisième génération : c'est une excellente offre à l'approche de Noël. Attention, la Fnac ne précise pas combien de temps cette offre sera disponible.