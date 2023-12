-20% sur les claviers, souris et trackpads d'Apple

La Fnac a aujourd'hui lancé une remise de 20% sur un certain nombre de périphériques d'Apple destinés au Mac, et Amazon a répliqué avec des rabais légèrement supérieurs sur certaines références moins nombreuses.Vous pouvez obtenir la souris Magic Mouse blanche 67,25 € ( Amazon ) ou 67,99 € ( Fnac ) au lieu de 85 €, alors que le modèle noir est bradé à 79,99 € ( Amazon ) au lieu de 109 €, soit 27% de remise. Le Magic Trackpad blanc est affiché à 108 € ( Fnac ) au lieu de 135 €, et le modèle noir à 124 € ( Fnac ) au lieu de 155 €. Le clavier Magic Keyboard sans Touch ID est à 87,99 € ( Fnac ) au lieu de 109 €, le modèle avec Touch ID est à 127,20 € ( Fnac ) au lieu de 159 €, le modèle avec pavé numérique sans Touch ID est à 106 € ( Amazon ) ou 108,79 € ( Fnac ) au lieu de 135 €, le modèle avec pavé numérique et Touch ID blanc est à 148 € ( Fnac) au lieu de 185 € alors que la déclinaison noire est à 164,79 € ( Fnac ) au lieu de 205 €.Les offres de la Fnac peuvent être cumulées avec le code "FLOCONS" qui permet aux adhérents de récupérer des bons d'achat de 30 € par tranches de 200 € dépensés. Si vous avez plusieurs périphériques et/ou d'autres achats à réaliser, ce peut être un bonus intéressant. Ce code sera uniquement valable jusqu'à 23h59 ce vendredi 8 décembre.