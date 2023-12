L'iPhone 14 de 128 Go à 692,51 € au lieu de 869 € (-20%)

Énorme promo chez Amazon Italie : vous pouvez obtenir l'iPhone 14 de 128 Go à 692,51 € dans trois coloris ( minuit mauve ) au lieu de 869 € chez Apple , soit 20% d'économies ! Ce modèle revient ainsi moins cher que l'iPhone 13 de même capacité vendu 749 €.Vous pouvez commander sur Amazon Italie et vous faire livrer vers la France en utilisant votre compte Amazon français habituel. Une fois la livraison vers la France sélectionnée, il y a simplement un changement de tarif dans le panier pour retrancher deux points de TVA et ajouter les frais de port. C'est comme cela qu'on part d'un tarif de base de 699 € pour arriver à une facture finale de 692,51 €. Attention, la durée de validité de cette offre n'est pas précisée.