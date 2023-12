100 € de remise sur l'iPhone 15 !

L'iPhone 15 est vendu à partir de 969 € sur l'Apple Store , et il y a quelques rabais chez les revendeurs officiels français dont Amazon qui propose ce récent modèle à partir de 904 € , soit 7% de remise. Il est aujourd'hui possible d'obtenir un rabais plus important en passant par Amazon Italie où l'iPhone 15 de 128 Go tombe à 869,57 € ( bleu vert ), soit cette fois 10% d'économies. Il y a également une offre sur le modèle de 256 Go à 987,60 € ( noir ) au lieu de 1 099 € (-10%).Vous pouvez commander sur Amazon Italie en utilisant votre compte français habituel : en dehors de l'interface en italien, rien ne change. Il suffit simplement de sélectionner la livraison en France au niveau du panier. Cela entraîne le retrait de deux points de TVA et l'ajout de frais de port, ce qui explique cette petite différence entre le tarif de base affiché à 879 € et la facture finale de 869,57 €. Attention, la durée de validité de cette offre n'est pas précisée.