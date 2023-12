Le MacBook Pro 14,2'' M3 avec 1 To à 1 999 € (-10%) avec 270 € reversés

Il y a un gros coup à jouer sur le MacBook Pro 14,2" avec puce M3 et 1 To de stockage ce vendredi à la Fnac , qui le propose à 1 999 € dans ses deux coloris ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 229 € chez Apple , soit 10% de remise immédiate, et qui offre en plus de récupérer 270 € en bons d'achat grâce au code "FLOCONS" qui permet d'obtenir 30 € par tranches de 200 € dépensés.Si vous n'êtes pas déjà adhérent, il vous suffit d'ajouter la carte Fnac+ à 9,99 € au même panier que le Mac pour pouvoir utiliser le code promo et récupérer les 270 € en bons d'achat qui seront valables trois mois. Cette opération promotionnelle expirera ce vendredi 8 décembre à 23h59.