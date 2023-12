Le MacBook Pro M3 avec 1 To à 1 999 € (-10%), 512 Go à 1 876 €

Le MacBook Pro 14,2" avec puce M3, 8 Go de RAM et 1 To de stockage, déjà en promotion depuis le début du mois à la Fnac, est désormais à prix réduit chez trois revendeurs à un tarif de 1 999 € chez Amazon ( argent gris sidéral ), Darty ( argent gris sidéral ) et à la Fnac ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 229 € chez Apple. Cela correspond à 10% d'économies. Ce modèle de 1 To se retrouve ainsi au même prix que le modèle de 512 Go... lui aussi en promotion à 1 876 € chez Amazon ( gris sidéral ).Cette remise semble s'installer dans la durée, alors que les autres modèles de MacBook Pro de génération M3 restent pour le moment au prix catalogue chez les différents revendeurs.