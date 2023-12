-21% sur les deux modèles d'Apple TV, dès 134,99 €

Les deux modèles d'Apple TV 4K sont de retour en promotion avec un rabais de 21% chez deux revendeurs : vous pouvez vous offrir le modèle de 64 Go à 134,99 € ( Amazon Fnac ) au lieu de 169 € et le modèle de 128 Go avec port Ethernet à 149,99 € ( Amazon Fnac ) au lieu de 189 €.Il n'y a jamais eu de meilleurs tarifs sur l'Apple TV 4K de troisième génération. Attention, les offres d'Amazon affichent un important délai avec des livraisons prévues après Noël. La durée de cette opération promotionnelle n'est pas précisée.