Deux mois d'abonnement offerts à Apple TV+

À l'occasion de la sortie aujourd'hui de, un film avec Mark Wahlberg qui raconte l'histoire, deux mois d'abonnement sont offerts à Apple TV+. Pour profiter de cette offre, il faut se rendre sur cette page et cliquer sur « Activer maintenant » avant le 18 janvier 2024.Cette offre est réservéeComme d'habitude avec les offres de ce type, Apple ne précise pas quelles sont les conditions d'éligibilité pour les anciens membres et il faut donc tenter sa chance pour découvrir si l'on a de nouveau droit à une période de gratuité. Attention, l'abonnement gratuit activé grâce à cette offre est automatiquement reconduit et devient alors payant (9,99 € par mois) à la fin des deux mois de gratuité ; il faut donc bien penser à résilier l'abonnement avant l'échéance si vous ne souhaitez pas poursuivre.