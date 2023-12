149 € de remise sur un MacBook Pro 14,2'' avec puce M3 Pro

Enfin une promo sur le MacBook Pro 14,2" avec puce M3 Pro chez Amazon : il est actuellement proposé à 2 350 € dans le coloris noir sidéral. Ces 149 € d'économies par rapport au tarif officiel de 2 499 € chez Apple correspondent à une remise de 6%. Il y aura sans doute mieux en début d'année prochaine, mais c'est toujours ça de pris si vous comptez vous équiper avant Noël. Cette configuration embarque la puce M3 Pro avec 11 coeurs de CPU et 14 coeurs de GPU, 18 Go de RAM et 512 Go de SSD.Pour les budgets plus serrés, les modèles avec puce M3 et 8 Go de RAM sont également en promo. Avec 512 Go de stockage, le tarif est de 1 876 € ( gris sidéral ) ou de 1 880 € ( argent ) au lieu de 1 999 €. Avec 1 To, le tarif est de 1 999 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 249 €.