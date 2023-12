Un iPhone 14 Plus à 854 € au lieu de 969 €

L'iPhone 14 Plus de 128 Go bénéficie aujourd'hui d'une offre plus importante que d'habitude dans le coloris minuit, à 854 € chez Amazon alors que les autres coloris sont à 919 €. Le tarif officiel est de 969 € chez Apple : la remise est de 12%.Attention, il est trop tard pour obtenir une livraison avant Noël. La durée de cette opération promotionnelle n'est pas précisée. Vous pouvez retrouver les autres modèles d'iPhone sur notre comparateur de prix