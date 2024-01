Le MacBook Air M1 avec 16 Go de RAM à 1 099 € (-19%)

Intéressante offre sur le MacBook Air avec puce M1 et 16 Go de RAM au lieu de 8 Go en standard : dans le coloris gris sidéral, il est actuellement proposé à 1 099 € chez Boulanger au lieu de 1 359 € chez Apple , soit 19% de remise immédiate. C'est mieux que sur le Refurb Store où cette même machine est affichée à 1 159 € en version reconditionnée, et il s'agit bien ici d'un produit neuf.Si vous pouvez vous contenter des 8 Go intégrés en standard, la meilleure offre reste généralement le Refurb Store à 959 € ( argent or ) au lieu de 1 199 € (-20%), et il y a actuellement une belle offre sur la déclinaison dorée à 940 € chez CDiscount (-22%).