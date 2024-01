Refurb : le Mac Studio M2 Max à partir de 2 039 €

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Il était apparu quelques heures fin-novembre, et il est enfin de retour : le Mac Studio avec puce M2 Max, le modèle d'entrée de gamme, est proposé à 2 039 € sur le Refurb Store au lieu de 2 399 € sur l'Apple Store . À ce prix, la machine embarque 32 Go de RAM et 512 Go de stockage. Une déclinaison avec 2 To de stockage est également proposée à 2 629 € au lieu de 3 089 €.Comme toujours, rappelons que les stocks de machine reconditionnées sur le Refurb Store sont limités et partent souvent très vite. Attention, une version M3 du Mac Studio pourrait être lancée plus tard cette année