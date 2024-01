L'iPhone 15 Pro de 128 Go à 1 085,99 € au lieu de 1 229 € (-12%)

L'iPhone 15 Pro avec une capacité de 128 Go tombe à son prix le plus bas chez Amazon Italie : vous pouvez actuellement l'obtenir à 1 085,99 € dans deux coloris ( titane naturel bleu ), soit 12% d'économies par rapport au tarif officiel qui est de 1 229 € chez Apple . Si vous avez besoin de 256 Go, le tarif est de 1 253,19 € ( noir ) au lieu de 1 359 € (-8%).Il est possible de commander sur Amazon Italie et de se faire livrer en France avec son compte Amazon français habituel : rien ne change en dehors de l'interface en italien. Seule petite subtilité, un petit changement de tarif au niveau du panier lorsque la livraison vers la France est sélectionnée pour adapter la TVA (deux points en moins) et rajouter les frais de port, ce qui est explique la petite différence entre le tarif initial de 1 099 € et la facture finale de 1 085,99 €. Attention, la durée de cette offre n'est pas précisée.