Soldes : l'iPhone 13 de 512 Go à 799 €

On attaque la période des soldes avec une très belle offre sur l'iPhone 13 de 512 Go chez CDiscount : vous pouvez obtenir ce modèle très généreux en stockage à 799 € ( rouge rose ) au lieu de 1 129 € chez Apple, soit 29% de remise immédiate.Les quantités disponibles des déclinaisons minuit et rose sont très faibles : ne tardez pas pour passer commande si cette offre vous intéresse, car elle ne restera sans doute pas en ligne très longtemps.