Soldes : le chargeur USB-C de 67 W d'Apple à 25 € (-62%)

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 9:08 :

L'offre n'est déjà plus disponible !

Mise à jour 11 janvier 2024 à 10:29 :

La même offre a été lancée chez Darty, mais sans stock en ligne et seulement en retrait en magasin.

Mise à jour 11 janvier 2024 à 13:50 :

C'est terminé.

Énorme promotion dans le cadre des soldes sur le chargeur USB-C de 67 W d'Apple chez Boulanger : vous pouvez l'obtenir à 25 € au lieu de 65 € initialement, soit 62% de remise ! De quoi charger n'importe quel iPhone ou iPad à pleine vitesse, mais aussi le MacBook Air.Apple ne vend plus ce modèle, qui a été remplacé par une version légèrement plus puissante de 70 W toujours à 65 €. Attention, les stocks sont limités et cette offre ne devrait pas rester en ligne très longtemps.