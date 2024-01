L'Apple Pencil USB-C à 79,99 € au lieu de 95 €

Et voilà une première promo sur le nouvel Apple Pencil USB-C lancé en novembre : la Fnac le propose aujourd'hui à 79,99 € au lieu de 95 € chez Apple , soit 16% de remise immédiate. La durée de validité de cette opération promotionnelle n'est pas précisée.Ce nouvel Apple Pencil offre une alternative moins coûteuse à l'Apple Pencil 2 vendu 149 € chez Apple (en promo à 135 € chez Amazon ), mais il est moins bien doté : il ne s'appaire et ne se recharge pas magnétiquement, n'offre pas la fonctionnalité de double-tap permettant de passer facilement d'un outil à l'autre, et il est surtout dépourvu de la fonctionnalité de sensibilité aux niveaux de pression. Attention, l'Apple Pencil USB-C n'est pas compatible avec les iPad ayant un connecteur Lightning.