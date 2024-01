L'iPad 10 à partir de 529 € (-10%)

Il ne s'agit pas de soldes à proprement parler, mais l'iPad 10 est en promotion à la Fnac et chez Boulanger pour le début des soldes avec une remise immédiate de 60 € : vous pouvez obtenir la tablette à partir de 529 € pour 64 Go de stockage, soit 10% d'économies par rapport au tarif officiel qui est de 589 € chez Apple . Quelques modèles de 256 Go sont également concernés mais avec peu de stock en ligne — il faut parfois opter pour un retrait en magasin.Ni la Fnac ni Boulanger ne précise pas durée de cette offre promotionnelle. Notez que vous pouvez également faire 16% d'économies sur l'Apple Pencil USB-C qui est à 79,99 € à la Fnac au lieu de 95 € chez Apple