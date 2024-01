L'iPhone 15 Pro dès 1 080,98 € au lieu de 1 229 € (-12%)

L'iPhone 15 Pro est vendu à partir de 1 229 € chez Apple en France. Il est possible d'obtenir un rabais de 5% en passant par Amazon qui le propose à partir de 1 169 € , mais il y a nettement mieux chez Amazon Italie avec un tarif de 1 080,98 € dans trois coloris ( titane naturel noir ), soit 12% d'économies. Vous pouvez également vous offrir le modèle de 256 Go pour 1 253,19 € ( bleu noir ) au lieu de 1 359 €, soit -8%.Vous pouvez commander sur Amazon Italie avec votre compte Amazon français habituel. L'interface est en italien, mais rien ne change et on s'y retrouve facilement. Seule subtilité à connaître, une légère modification du tarif lorsque la livraison vers la France est sélectionnée pour retrancher deux points de TVA et ajouter les frais de port vers la France. Pour le modèle de 128 Go, on passe ainsi d'un tarif initial 1 099 € à une facture finale plus avantageuse de 1 080,98 €.