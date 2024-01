iPhone 13 : 100 € de remise et 60 € reversés

La Fnac vient de lancer une très belle vente flash sur l'iPhone 13 avec une remise immédiate de 100 € sur tous les modèles et la possibilité de récupérer 10 € en bons d'achat par tranches de 100 € dépensés. Vous pouvez ainsi obtenir le modèle de 128 Go à 649 € au lieu de 749 € avec 60 € en bons d'achat, le modèle de 256 Go à 779 € au lieu de 879 € avec 70 € en bons d'achat, et le modèle de 512 Go à 1 029 € au lieu de 1 129 € avec 100 € en bons d'achat. À chaque fois, différents coloris sont disponibles.Cette vente flash sera valable jusqu'à ce dimanche 14 janvier à minuit. Attention, vous avez besoin d'être adhérent pour pouvoir utiliser le code "JANV24" et récupérer les bons d'achat : si vous ne l'êtes pas déjà, il vous suffit d'ajouter la carte Fnac+ à 9,99 € au même panier que l'iPhone pour pouvoir utiliser le code dans la foulée.Si c'est un modèle de 512 Go qui vous intéresse, notez qu'il y a actuellement une offre plus intéressante dans le cadre des soldes avec le coloris rouge bradé à 799 € chez CDiscount , soit 29% de remise.