Le Mac mini M2 dès 576,95 € au lieu de 699 € (-17%)

Le Mac mini M2 de base, avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM, bénéficie d'une grosse promo chez Amazon Italie où vous pouvez l'obtenir à 576,95 € au lieu de 699 € chez Apple , soit 17% d'économies. Le modèle avec 512 Go de stockage est également proposé à 793,34 € au lieu de 929 €, soit 15% de rabais.Vous pouvez vous connecter sur Amazon Italie avec votre compte Amazon français, puis opter pour une livraison vers la France. En dehors de l'interface en italien (mais strictement identique à l'interface française), la seule différence à connaître concerne une petite modification du tarif au niveau du panier, qui s'adapte pour retrancher deux points de TVA et ajouter les frais de port vers la France. C'est ainsi qu'on passe d'un tarif initial de 579 € à la facture finale de 576,95 €.