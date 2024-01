Le Mac mini M2 de retour dès 589 € sur le Refurb Store

Pour la première fois de l'année, le Mac mini avec puce M2 est de retour à prix réduit en version reconditionnée sur le Refurb Store : vous pouvez vous offrir le modèle avec 256 Go à 589 € au lieu de 699 €, le modèle avec 512 Go à 789 € au lieu de 929 €, et un modèle avec 1 To à 979 € au lieu de 1 159 €. Attention, les stocks sont très limités.Sachez qu'il est possible d'obtenir un peu mieux chez Amazon Italie sur le modèle de 256 Go qui est à 576,95 € en version neuve, le modèle avec 512 Go étant proposé à 793,34 € (tarifs affichés de 579 € et 759 € avant ajustement de la TVA et ajout des frais de port).