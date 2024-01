Soldes : des Apple Watch Series 8 cellulaires bradées

Trois modèles d'Apple Watch Series 8 cellulaires sont bradés dans le cadre de la deuxième démarque des soldes la Fnac : vous pouvez obtenir le modèle de 45 mm rouge à 343,20 € (également à 343 € chez Amazon ), le modèle de 41 mm en acier argent à 439,20 € et le modèle de 45 mm en acier à 479,20 € . Le tout avec 10 € reversés par tranches de 100 € dépensés grâce au code "FEVE10" si vous êtes adhérent (jusqu'à 23h59 ce samedi 20 janvier).Les modèles équivalents dans la gamme Series 9 , avec les puces S9 et U2, l'écran plus lumineux et la fonctionnalité Toucher deux fois, coûtent respectivement 599 €, 799 € et 849 €. Voilà donc une bonne occasion de faire de grosses économies en optant pour un modèle de la gamme précédente. Attention, les stocks sont très limités.